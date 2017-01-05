Bakan Tüfenkci'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yayımladığı taziye mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin güvenliği, ülkenin huzuru ve esenliği için verilen mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Silahlı Kuvvetler ile güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü belirten Tüfenkci, "Malatyalı hemşehrim Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç ile silah arkadaşı Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab'da şehit düşmesinden derin bir teessür duydum. Ülkemizin istikbali için yürütülen bu mücadelede DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörle terbiye etme ve istikrarsızlaştırma gayreti içerisinde olanlar da bilsinler ki hiçbir güç milletin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yakalayamayacak." değerlendirmesinde bulundu.