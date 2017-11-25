  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Bakan Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

Bakan Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

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Bakan Soylu ve Albayraktan Eren Bülbülün ailesine ziyaret

AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi Osmanoğlu Sokak'taki ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyarette Soylu ve Albayrak, şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyarette Soylu ve Albayrak'a, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Etiketler: berat albayrak, süleyman soylu, eren bülbül
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