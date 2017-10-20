Bakan Soylu, Mardin'den gelen 200 öğrenciyle buluştu

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Mardin'den gelen 200 öğrenci ile kahvaltı yaptı.

Çocuklara, bir bakan olarak günlük işlerinin yoğun olduğunu söyleyen Soylu, saatler süren uzun toplantılara katıldıklarını, kararlar aldıklarını, kanunlar yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Soylu, bazen bu konularda tartışmalar yaşandığını dile getirerek, "Bazen ülkede bizi üzen olaylar olur, kazalar veya cinayetler olur. Onları engellemeye, suçluları bulmaya çalışırız, tedbir alırız. Trafikte büyüklerinizin kaza yapmaması için önlemler almaya çalışırız. Sabah erken kalkar, gecenin geç saatlerine kadar çalışırız." dedi.

İş yoğunluğundan dolayı çok istemesine rağmen çocuklarla, hatta kendi çocuklarıyla bile çok sık görüşemediğine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu söylediğim size belki garip geliyordur. 'Allah Allah, bir Bakan neden çocukları fazla göremediği için üzülüyor ki' diye kendi kendinize sorabilirsiniz ama bunun cevabını, ancak büyüyünce anlayacaksınız. Çünkü çocuklar, büyükler için öyle özel ve önemlidir ki sizi hep görmek isterler. Sizler bize umut verirsiniz, neşe ve mutluluk verirsiniz, enerji verirsininiz. Sizin mutluluğunuz, daha güzel bir dünyada kahkaha atabilmeniz için bizler gece gündüz çalışırız ama dediğim gibi, şimdi bunu pek anlamayabilirsiniz. İleride, büyüdüğünüz zaman, anne baba olduğunuz zaman bir çocuk görüp mutlu olduğunuzda, belki bu günü hatırlayıp 'zamanında bir Bakan amca bize bunu söylemişti' dersiniz."

Proje 21 ili kapsıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Ankara Valiliğince düzenlenen etkinlikle öğrencileri Ankara'da misafir ettiklerini aktaran Soylu, projenin 21 ili kapsadığını belirtti.

Türkiye'nin doğusunda bulunan illerden diğer bölgelerde bulunan illere öğrencileri geziye götürdüklerini aktaran Soylu, projenin sonunda toplamda 50 bin öğrencinin Türkiye'nin değişik yerlerini görmüş olacağını dile getirdi.

"Hem eğlenmenizi hem de kaynaşmanızı istiyoruz"

Türkiye'nin her köşesinin Mardin gibi köklü bir tarihe sahip olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu zenginliğin bütün çocuklarımız tarafından görülmesini istiyoruz. Hem bu zenginliğin bilinmesini hem eğlenmenizi hem de ülkenin diğer köşelerindeki arkadaşlarınızı tanımanızı, kaynaşmanızı istiyoruz. Kimbilir belki ileride bu gezdiğiniz şehirlere tekrar geleceksiniz. Kiminiz üniversite okumak için geleceksiniz, kiminiz iş kurmak için geleceksiniz. Belki buralarda yaşayacaksınız. İşte biz bu projeyi 'Kardeşliğimiz kuvvetlensin, birbirimize olan sevgimiz artsın, bu ülkenin güzelliklerini göresiniz.' diye yaptık. İnşallah amacımıza da ulaşacağımıza inanıyorum."

Soylu, çocukların gezi kapsamında Ankara'nın tarihi yerlerine, müzelere, Anıtkabir'e, Türkiye Büyük Millet Meclisine götürüleceği bilgisini de paylaştı.

Kahvaltıya Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı.

Kaynak: AA