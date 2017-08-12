  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Bakan Soylu Maçka'da yaralanan polisi ziyaret etti

Bakan Soylu Maçka'da yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan polis memuru Namık Öztel'i ziyaret etti.

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Bakan Soylu Maçkada yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan polis memuru Namık Öztel'i hastanede ziyaret etti.

Soylu, beraberindeki Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Öztel'i ziyaret eden Soylu, sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Soylu, Öztel'in babası Cemal Öztel ve yakınlarıyla da görüşerek, geçmiş olsun dileğini iletti.

Aynı olayda Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül yaralanmış ve aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon. Maçka
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