Bakan Soylu: Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık

İşçişleri Bakanı Süleyman Soyllu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"Koruculara, subay olmanın yolu açıldı"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Korucular Daire Başkanlığını kurduklarını, korucuların ek tazminatlarının artırıldığını, harcırah imkanının getirildiğini, bir defaya mahsus olmak üzere silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti sağlandığını, korucuların sağlık tedavi giderleri bakımından 4-A kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan veren yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Bu ne demek? Korucularımızdan şimdi uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar, uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Böylece subay olma kabiliyetine sahip olabilmenin adımını onlara sağlama şansına sahip olduk. Şu anda 226 korucumuzun uzman çavuş eğitimleri tamamlanmak üzere.

"30 bin bekçiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Soylu, çarşı ve mahalle bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik kazandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Bu doğrultuda 6 ilde 2 bin 315 kişinin ataması yapılmış, 205 kişinin de işlemleri devam etmektedir. Halen mevcut bekçi sayımız 4 bin 537'dir. 7 bin bekçi alımına başlandı. Zannediyorum en geç şubat ayı ortalarında İstanbul'a 2 bin, Ankara'ya bin, İzmir'e 750 bekçi olmak üzere özellikle merkezlerde gece bekçiliği konusundaki o eskiden bildiğimiz hal aynı şekilde devam edecektir. Ayrıca 7 bin 500 kadromuz daha var. Bunu da buralarda tam anlamıyla gördükten sonra bunların alımlarını da gerçekleştireceğiz. 30 bin bekçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

Karakol ve üs bölgelerinin yapımı konusunda da bilgi veren Soylu, "37 karakol açılması planlanmış, 10 tanesinin inşaatına başlanmıştır. Ayrıca 78'i jandarma, 64'ü kara kuvvetlerine ait olmak üzere 142 üs bölgesi tutulmaktadır. İlaveten 86 geçici, 176 da kalıcı olmak üzere polis güvenlik noktaları oluşturulmaktadır." ifadesini kullandı.

Soylu, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıyla terörün finans kaynağına darbe vurulduğunu, özellikle Lice, Kulp, Silvan ve Genç kırsalında yapılan alan temizleme operasyonları sonucu geçen yıl uyuşturucu ekilen tarlalara buğday ekildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Yeni kimlik kartları

Soylu, yeni kimlik kartlarının müracaattan itibaren 5 2 günde verilmeye başlandığını anımsatarak, "Kartların kalitesi yüzde 20 oranında artmıştır. Şu ana kadar 13 milyon 300 bin adet verilmiş olup, yıl sonuna kadar 15 milyon rakamına ulaşılması hedeflenmektedir." dedi.

Kimlik paylaşım sisteminde ve adres kayıt sisteminde yapılan düzenlemelerle vatandaşların değişik kurumlarda yapacağı işlemlerde istenilen belge sayısında azalma sağlanmasına imkan tanıdığını, kimlik paylaşım sistemine bağlı kurum sayısının bin 949 olduğuna işaret eden Bakan Soylu, hizmet envanteri yönetim sistemi ve yalınlaştırma çalışmaları kapsamında vatandaşın belge yükünü de önemli ölçüde azalttıklarını bildirdi.

Soylu, "Bakanlığımızca sunulan 648 hizmetin tamamı, hizmet envanteri yönetim sistemine tanımlanmıştır. Bu hizmetlerde vatandaşımızdan istenilen toplam belge sayısı 2 bin 185’tir. Bu çalışmayla bunlardan 726 tanesi artık istenmeyecek, bürokrasiyi kaldırdık. Yüzde 32’lik bir tasarruf sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

e-ikamet kayıt sistemi

Soylu, Ukrayna’nın çatışma bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri'nden 677 ailenin Erzincan ve Bitlis’te iskan edilmeleri işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İkamet izni başvurularının daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet kayıt sisteminin hayata geçirildiğini anlatan Soylu, geçen yıl 490 bin 799, bu yıl ise Kasım ayı itibarıyla 512 bin 296 yabancıya ikamet izni verildiğini kaydetti.

Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Alo 157 Yabancılar İletişim Merkezi'ne gelen çağrılardan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönlendirilenler sayesinde Ege ve Akdeniz’de geçen yıl 36 bin 599, bu yılın ilk 9 ayında 14 bin 429 düzensiz göçmenin kurtarıldığını anlattı.

Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezleri'nin, bir hükümet programı ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen bir prestij projesi olduğuna işaret ederek, 24 ilde hizmet veren merkezlere yıl sonuna kadar 8 ilin daha dahil edileceğini, 2018 yıl sonu itibarıyla da 81 ilde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Soylu, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın kamu hizmetini daha düzenli ve verimli şekilde almasını sağlayabilmek, kamu verimliliğini arttırabilmek için şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uygun 9 kategoride standartları belirlenmiş olan yeni hükümet konaklarının yapılması noktasında da çalışmalarımız sürmektedir. 2022'ye yapılacak binalarda 1,4 katrilyon liralık tasarruf sağladık. Toplu Konut ile anlaştık bu arazilerimizi vererek. Standart belirleme sayesinde yüzde 36 oranında kapalı alan tasarrufu sağlanmıştır." diye konuştu.

Bütçe

Geçen yıl toplam 39 milyar 764 milyon 606 bin lira olan bütçesinin bu yıl yüzde 24,57 artışla 49 milyar 536 milyon 180 bin lira olmasının öngörüldüğünü kaydeden Soylu, bağlı kuruluşlar hari·ç bakanlık bütçesi·nin geçen yıla oranla yüzde 25,13 artışla 7 milyar 300 milyon 918 bin liraya ulaştığını vurguladı.

Soylu, Kamu Düzeni· ve Güvenli·ği· Müsteşarlığı'nın öngörülen bütçesinin yüzde 2,89 artışla 18 milyon 373 bin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yüzde 41,99 artışla 13 milyar 311 milyon 208 bin, Emni·yet Genel Müdürlüğü'nün yüzde 18,08 artışla 27 milyar 792 milyon 655 bin, Sahi·l Güvenli·k Komutanlığı'nın yüzde 5,07 artışla 682 milyon 700 bin, Göç İdaresi· Genel Müdürlüğü'nün ise yüzde 23 artışla 430 milyon 326 bin liraya ulaştığını aktardı.