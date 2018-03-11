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Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i Sivas'taki evinde ziyaret etti.

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Bakan Sarıeroğlu, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakkı Aytekini evinde ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu, evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'in Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'ndeki evine giderek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Basına kapalı ziyarette Sarıeroğlu, gazinin 1 buçuk yaşındaki kızı Berra Nur Aytekin'le yakından ilgilenerek çocuğa oyuncak verdi.

Kadın polis adaylarıyla sohbet etti

Daha sonra İnönü Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, bir lokantada dönerin tadına baktı. Bir esnaf, Bakan Sarıeroğlu'na, üzerinde ismi yazılı kemikten yapılan tarak hediye etti.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Afgan kadın polis adaylarıyla bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı tarihi eserleri de gezdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, gazi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl, afrin
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