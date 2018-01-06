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Buradasınız : » » Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak Kocaeli'ye acil iniş yaptı

Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak Kocaeli'ye acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içerisinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı.

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Bakan Özhasekiyi taşıyan uçak Kocaeliye acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu, Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.

Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Havalimanı'nda tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekledi.

Bakan Özhaseki, Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla Ankara'ya hareket etti.

Uçağın inmesine neden olan kokunun, uçağın altında bulunan kamera sisteminden kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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