Bakan Özhaseki'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dün yaşamını yitiren 82 yaşındaki annesi Şükran Özhaseki'nin cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, Özhaseki'nin vefat eden annesi Şükran Özhaseki'nin öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Bakan Özhaseki ve aile üyeleri, Camii Kebir avlusunda cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, cenaze namazının kılınacağı cami avlusuna gelişinde, bir esnaf mağazasına davet etti. Bir süre mağazada çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, kabinedeki bazı bakanlarla camiye geçerek Özhaseki ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki yan yana saf tutarak cenaze namazını kıldı.

Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ile Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti genel başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Öznur Çalık, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı AK Parti milletvekilleri ile merhum Özhaseki'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Bakan Özhaseki ve bazı bakanlar, merhum Özhaseki'nin tabutunu bir süre taşıdı.

Camiden çıkarılan cenaze, defnedilmek üzere şehir mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü.

Bu sırada Bakan Özhaseki, vatandaşların taziyelerini kabul etti.

Şükran Özhaseki 82 yaşındaydı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki (82) tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Merhum Özhaseki, bir süredir özel bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Bakan Özhaseki, annesinin vefat haberi üzerine dün Kayseri'ye gelmişti.