Bakan Özhaseki: Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz

ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve ve Benzeri Sistemler Fuarı'nın açılışında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin dünyanın en eski coğrafyalardan biri olduğunu, tarihin en eski şehirlerinin burada olduğunu anlattı.

Bakan Özhaseki, yeni bir dönüşümün başlangıcında olunduğunu, temeller doğru atılırsa gelecek nesillere karşı görevin yerine getirilmiş olacağını belirterek, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısının 56, can kaybının 83 bin toplam maliyetinin ise 100 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.

Bir an önce dönüşümün tamamlanması gerektiğini aktaran Özhaseki, "Programlarını yapıyoruz, inşallah yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz. Tabii bunu yaparken de dikkat edeceğimiz şeyler var. Eski bildiğimiz gibi, sıradan, yüksek katlı, yoğunluğun verildiği, sosyal donatısı hiç düşünülmemiş, rastgele konutlar değil. Akıllı evler konseptinde, enerjisini kendi üretebilen yeşil evler diye tarif ettiğimiz ve bu kapsama giren birçok özelliği de taşıyan evler yapacağız." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'de refahın artığını belirterek, refah artınca insanların önce giyimine, sonra yemesine, sonra da yaşam alanlarına özen gösterdiğini, araba, iş yeri ve evdeki refaha sıra geldiğini belirtti.

"Hanım değiştirmeye doğru gidenler var, bu tehlikeli. Allah korusun en tehlikeli taraf bu taraf. Para kazandıktan sonra azma alameti bunlar. O tarafa gitmemek lazım. Orada bir durmak lazım. Bu refah seviyesinin artmasıyla bizdeki değişim arzusu da çok hızlı olarak Türkiye'de devam ediyor. Özellikle Avrupa'da gittiğim yerlerde soruyorum dostlara; 'Bu yaşınıza geldiniz, kaç konut değiştirdiniz?' diye, çok az konut değiştirmiş oluyorlar. Biz durmadan değiştiriyoruz. Eski toprak damlı evler, arkasından 80-100 metrelik evler, sonra 200 metrelik kaloriferli evler, sonra daha sitevari, şimdi de daha toprağa yakın, biraz daha farklı evler. Bu değişim arzusu ne hikmetse içimizden hiç gitmiyor. Bu arzu da Türkiye'de gayrimenkul sektörünü büyüten faktörler arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

İmar yasaları gözden geçiriliyor

Bakanlık olarak imar yasalarını gözden geçirdiklerini belirten Özhaseki, yapı denetim için de standart geliştirdiklerini, bu yasaların en kısa zamanda Meclise geleceğini söyledi.

"Dönüşüm yapacak belediye başkanlarına sıfır faizli para vereceğiz. Paramız bol mu? Bol, Kayseriliye para sorulmaz. Bir türlü bu işin hesabını bilir ve ortaya çıkarır. Para pul mesele değil. Barbaros Hayrettin Paşa diyor ya 'Allah dert verecekse parayla giderilecek dert versin.' gerisi hiç önemli değil. Hakikaten parayı bulmak kolay, zor bir şey değil. Asıl parayla çözülmüyorsa bir sorun, asıl en sıkıntılı sorun o sorundur. Parayla kolay iş. Birileri dönüşüm yapacaksa, standartlara uygun şekilde, tarif ettiğimiz şekilde bir mahalle oluştururken, şimdiki uygulamaları kast etmiyorum, şimdiki uygulamaların çoğuna itirazım var. Durdurmak için de elimden geleni yapıyorum. Belediyeler bire 2 vererek, iki kat yerine 4 kat vererek, 10 kat yerine 20 kat vererek, sosyal donatısını hiç düşünmedikleri yaptıkları konutlaşma, değişim, dönüşüm doğru bir dönüşüm değil. Bunu durduruyoruz."

Eski binaların yıkımıyla gündeme gelen asbest sorunu

Özhaseki, eski binaların yıkımıyla gündeme gelen asbest sorunuyla ilgili olarak, "Kimse rastgele bina yıkıp, sonra kamyonlara bunu taşıyıp sonra da çöplüklere, depolama yapılan alanlara götürüp atamaz. Eğer yönetmeliklere uymayan, bu konuda dikkatli ve titiz davranmayan olursa Türkiye'de çevre cezaları en ağır cezalardır." dedi.

Kaynak: AA