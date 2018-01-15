Bakan Osman Aşkın Bak: Bize araştıran, yeni buluşlar yapan gençler lazım

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 12 ilde 12 temayla başlattığı 3. Tematik Kış Kampı'nın açılış törenine katıldı.

Kocaeli'deki kamp programında Ar-Ge İnovasyon (Yapay Zeka) temasının ele alınacağına işaret eden Bak, "Bilgi çağında bilgiyi yöneten, en iyi şekilde değerlendiren ülkeler öne geçecek. Ülkeler Ar-Ge, inovasyon, yapay zekaya yapılan yatırımlarla dünyada yerini alacak." diye konuştu.

"Bize araştıran, yeni buluşlar, çalışmalar yapan gençler lazım"

Gençlerin bir ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Bakan Bak, törene katılan gençlere şöyle seslendi:

"Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye ihtiyacı var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bize araştıran, yeni buluşlar, çalışmalar yapan gençler lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere, araştırmaya, geliştirmeye büyük önem veriyor. Özellikle de teknolojinin gelişmesi için çok çaba sarf ediyor. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada zor şartlar var. Bu zor şartlarda ayakta durabilmek için güçlü olmamız lazım. Bilişim, yazılım sektörlerinde, uzay, savunma sanayilerinde çok güçlü olmamız lazım. Artık Türkiye olarak yüksek teknolojiye geçmek durumundayız. Bu yüksek teknolojiye geçişin de kapısı inovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge'den geçiyor. Ülke olarak sanayi sürecimizi arttırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji gücü ve bilimsel güç, en önemli konum.''

"KYK’da kalan öğrencilerimizin robot yapmasını, teknolojiyi yarıştırmasını istiyoruz"

KYK'da gençlerin yalnızca barınma ve gıda ihtiyacı karşılanan bir ilişki olmasını istemediklerini belirten Bak, ''Hayatta onlara faydalı olacak pek çok konuyu öğrenme sürecinde birlikte olmak istiyoruz. İletişim, edebiyat, hukuk, spor, İslam sanatları, halkla ilişkiler, inovasyon kampları var. KYK’da kalan öğrencilerimizin robot yapmasını, robotlarını, teknolojiyi yarıştırmasını istiyoruz." dedi.

Gençlik merkezlerinde çocukların artık robot yaptıklarını söyleyen Osman Aşkın Bak, Bu ülkenin ufkunun açılması için bunlara ihtiyaç var. Gençlerimize güveniyoruz. Sanayicilerimiz yatırım yapıyor, devletimiz çalışıyor. Bu coğrafyada güçlü kalacağız. Etrafımızdaki olayları, yapılmak istenen oyunları, planları görüyorsunuz. Bu coğrafyadaki en önemli güç gençlerimiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA