Bakan Kurtulmuş: Sadece "Allah" dediğiniz için zulme uğradınız

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaretinde "Sizin hicretiniz Hz. Peygamber'in hicreti gibidir. Sadece 'Allah' dediğiniz için zulme uğradınız. Bu sizin için bir şeref, bu zulme seyirci kalmak da insanlık için zillettir." dedi.

Kurtulmuş, Bangladeş programının son gününde Cox’s Bazar şehrindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı ile AFAD'ın kamp alanındaki Sahra Hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfının ortak yardım dağıtım noktası ile TİKA mutfağında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yardım elini bütün mazlumlara ulaştırmaya çalışan kuruluşların bu mülteci kamplarında yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile 5 bin aileden oluşan 25 bin kişinin kaldığı Maynargona-2 bölgesinde kurulan TİKA'nın yemek dağıtım merkezinde kadın ve çocuklara yemek dağıttı.

Duygusal anların da yaşandığı buluşmada Kurtulmuş ve eşini ilgiyle karşılayan Arakanlı mülteciler Sevgi Kurtulmuş'a uzun uzun sarıldı.

Mülteci kamplarında Rohingya Müslümanlarına hizmet veren AFAD bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştiren Kurtulmuş, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfının dağıtım merkezinde erzak ve oyuncak dağıttı. Diyanet Vakfının bölgedeki su kuyusunu da açan Kurtulmuş ayrıca, Türk Kızılayı aracılığıyla mültecilere dağıtılmak üzere kurban kesti.

Arakanlı mültecilerle de bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş, "Sizler bu zulmü sırf Müslüman olduğunuz için görüyorsunuz. Tıpkı Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesi gibi bu ülkeye sığındınız." dedi.

Kurtulmuş, Arakanlılar için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

"Sizin hicretiniz Hz. Peygamber'in hicreti kadar mübarek bir hicrettir. Sadece 'Allah' dediğiniz için zulme uğradınız. Bu sizin için bir şeref, bu zulme seyirci kalmak da insanlık için zillettir. Mazlumlar olarak duası kabul olmaya en layık insanlarsınız. Cenab-ı Allah inşallah sizin duanızı duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm halkımızın sizlere selamı var, sizin selamınızı da onlara ileteceğim."

"Önce Allah sonra Türkiye bize yardımcı oldu"

Arakanlı mültecilerden Muhammed Cübeyr, 40 yaşında doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "1970’ten beri zulüm altındayız. 4 ay önce askerler bir alanda topladılar hepimizi. Köylerimizi ateşe verdiler. Hemen kaçtık. Kaçamayanlar öldü. 105 kişi öldü. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. 14 gün boyunca yürüyerek buraya gelebildik. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Önce Allah sonra Türkiye bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da bugüne kadar 4 bin ev yapan İHH İnsani Yardım Vakfını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, yetkililerden bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bambu ev projesi kapsamında mart ayı sonuna kadar bölgede 5 bin evin bitirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA