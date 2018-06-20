Bakan Kurtulmuş: Millet kıraathaneleri, gençlik ve kültür merkezleri haline gelecek

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, halk kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek üzere düzenlenen kütüphane programına katıldı.

Bakan Kurtulmuş, gelecek dönem itibarıyla, Türkiye'nin her yerinde millet kıraathaneleri üzerinden muazzam bir okuma seferberliği başlayacağını belirterek, bunun sonucunda Türkiye'deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı yerel yönetimlerin Türkiye çapında millet kıraathanelerini uyguladığını dile getiren Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Zeytinburnu Belediyesi Kütüphanesi ile örnek olarak gösterdiği fevkalade önemli bir kültür hizmetini Türkiye'nin her yerinde yurttaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Kütüphaneler, kitapların tozu raflarda durduğu mekanlar değil"

Numan Kurtulmuş, bakanlığa bağlı il halk kütüphanelerinin tamamının gece saat 23.00'e kadar açık olduğunu, Beyazıt Kütüphanesi'nin ise 24 saat hizmet verdiğini vurguladı.

Öğrencilerin uzun saatler boyunca kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, karşılıklı müzakerelerde bulunabilecekleri ortamları sunmaya gayret ettiklerini aktaran Kurtulmuş, kütüphaneciliği bir muhit işi olarak nitelendirerek, bu mekanların sadece kitapların tozu raflarda durduğu ve insanların onlara baktığı mekanlar olmadığını dile getirdi.

'Kütüphaneleri yaşayan hale getirmeye çalışıyoruz'

Bakan Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz kütüphanelerde kitaplarını okurken, dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmeden, sıkıldıkları zaman çaylarını rahatlıkla içebilecekleri bir ortamı kendilerine sunmaya gayret ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisini de Esenyurt Belediyemizin kütüphanesinde görüyoruz. Bu kütüphanede, gece saat 23.00'e kadar öğrencilerimiz yoğun bir şekilde üniversiteye hazırlanıyor."

"Millet kıraathanelerinde kültür, sanat, edebiyat ve kitap konuşulacak"

Millet kıraathanelerinin Türkiye için önemli bir başlangıç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, uygulamayı bütün semtlere yayarak bir modele dönüştüreceklerini, yaşayan kütüphaneler halinde kültür ve sanat etkinliklerinin de içinde olduğu mekanlar haline getireceklerini ifade etti.

Bakan Numan Kurtulmuş, millet kıraathanelerinin kültür, sanat, edebiyat ve kitabın konuşulduğu mekanlar haline geleceğine dikkati çekerek, gençlerin hem sokağın dağınıklığından ve bir takım zararlı akımlardan korunmuş olacağını hem de çalışma imkanlarıyla kültürel birikimlerinin artırılmasının sağlanacağını vurguladı.

"Millet kıraathaneleri, gençlik ve kültür merkezleri haline gelecek"

Türkiye'nin basılı kitap bakımından dünyada sıralamaya girdiğini, ancak kitap okuma oranları bakımından önde olan ülkelerden birisi olmadığını aktaran Kurtulmuş, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin bu gelişmişlik seviyesinde kitap okuma oranlarını da yükseltmemiz lazım. Millet kıraathanelerinin sonuçlarından birisi de Türkiye'deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacaktır. Bu örnekler Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden Türkiye'nin her yerinde artırılacaktır. Önümüzdeki dönemde millet kıraathaneleri Türkiye'nin her tarafında cıvıl cıvıl işleyen gençlik ve kültür merkezleri haline gelecek ve son derece canlı kültür muhitleri oluşturmuş olacağız."

Kaynak: AA