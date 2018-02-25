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Bakan Kaya'dan şehit ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Evren'in Osmaniye'deki ailesine taziyelerini iletti.

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Bakan Kayadan şehit ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bekir Evren'in evine giderek, babası Hasan Hüseyin Evren'e taziyelerini iletti.

Ziyarette, şehit Evren için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Kaya, baba Evren'e üzerinde şehidin resmi bulunan tablo ve "Vatan Size Minnettardır" yazılı duvar saati hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şehit, Zeytin Dalı Harekatı
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