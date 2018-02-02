Bakan Kaya: Sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuk gördüğünüzde 183'ü arayın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığı'nın ülke genelindeki çocuklar için düzenlediği "Münazara Yarışmasının Finali"ne katıldı.

İçerik üretim projeleri

Bakan Kaya bireyi güçlendirmenin en etkili yönteminin eğitim olduğunu anlattı.

"Çocuklarımızın hayata güçlü bir başlangıç yapmaları için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak, korumamız altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklarımızı kreş ve anaokulu hizmetlerinden yararlandırıyoruz. Ayrıca 0-6 yaş aralığındaki 'Çocuklara Uygun İçerikli Kitap Listelerinin Oluşturulması Projesi' başlattık. Çalışma sonuçlarını yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız. Sosyal yardım ve hizmet alanında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra sizlerin fikir ve düşünce alanında gelişiminize katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz."

Sokakta dilendirilen bir çocuk gördüğünüzde sessiz kalmayın, 183'ü arayın

Kaya, 81 ilde 111 mobil ekiple sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Buradan milletimize de seslenmek istiyorum. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen bir çocuk gördüğünüzde lütfen sessiz kalmayın. Onlardan mendil vesaire almayın, bize ulaşın. Alo 183'ü arayın. Çocukların sokaktan kurtarılıp eğitim hayatına döndürülmesini sağlayalım. Beş aylık dönemde 5 bin 69 çocuğun risklerden korunmasına ilişkin hizmet sunumu gerçekleştirdik. Bir kısmını koruma altına aldık. Bir kısmına eğitim tedbiri uyguladık. Bir kısmına da rehberlik ve sağlık tedbiri uyguladık."

"Eren Bülbül ve Yasin Börü özgürlük meşalemizin eşsiz kahramanlarıdır"

Kaya, ilmin, fikir ve düşüncenin gelişmesinin en önemli şartının emniyet olduğunu vurguladı.

"Bugün terörle mücadelede büyük başarılara imza attık. İçeride ve dışarıda tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelede şehit olan öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, Aybüke Yalçın'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar gençlerimizi geleceğe hazırlayan pırıl pırıl iki öğretmenimizdi. Okul çağında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül, Yasin Börü kardeşimizi özgürlük meşalemizin eşsiz kahramanları olarak hatırlayacağız. Onlar çocuk yaştaki kahraman şehitlerimiz."

Kaya, koruma altındaki çocukların her alanda gelişmeleri için çaba sarf ettiklerini aktararak, çocukların fikri gelişimlerine katkıda bulunmak, öz güvenlerini artırmak için 81 ilde münazara yarışmaları düzenlediklerini kaydetti.

İstikbalin teminatı çocuklar ve gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaya, çocuk ve gençlerin güçlü Türkiye'nin mimarı olacaklarını vurguladı.

Kaya, gençlere güveninin tam olduğunu aktardı.

"Günümüz dünyasında, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma tüm ülkeler için önemli bir hedef. Türkiye olarak bu hedeflere ulaşmada gençlerimize tam olarak güveniyoruz. Gençlerin katkısını ve birikimini dahil etmeden bunu başarabileceğimize de inanmıyoruz. Gençlerimizin tüketen değil üreten olmalarını istiyoruz. Çünkü biz insana yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknolojide öncülük etmiş nice değerler yetiştirmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Medeniyet değerlerimizde iyi ve faydalı olanı kullanmak ve geliştirmek vardır. Medeniyetimizden aldığımız bu ilhamla çıktığımız bu yolda önemli başarılara imza attık, atıyoruz."

Her politikalarında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket ettiklerini anlatan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 vizyonlarının gençler için olduğunu kaydetti.

Kaya, bakanlık olarak kendilerine emanet edilen ve sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve gençlerin aile sıcaklığıyla, aile ortamında hayata hazırladıklarına dikkati çekti.

"Sizleri, bu ülkenin geleceğini inşa edecek genç nesiller olarak, geleceğe yön verecek gençleri olarak görüyoruz. Sadece bu ülkeye yön vermeyeceksiniz. Türkiye artık Türkiye'den büyüktür. Bu anlayışla sadece Türkiye'ye değil, bizlere ümit bağlamış coğrafyalara yön veriyoruz. Onların umudu olan bir Türkiye var."

Bakanlık olarak her zaman önceliklerinin çocukların üstün yararını korumak ve geliştirmek olduğuna vurgu yapana Kaya, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmalarını istediklerini söyledi.

"16 yıllık süreçte büyük değişimi başardık. Sağlanan bu imkanların en yakın şahitleri sizlersiniz. Bu dönüşümü bizzat yaşayan sizlersiniz. Koruyucu hizmetlere önem verdik ve geliştirdik. Aileye dönüş ve aile yanında destek uygulamalarıyla 108 bin çocuğumuzu sosyal ve ekonomik olarak destekliyoruz. Böylece çocukları koruma altına almadan ailelerinin yanında bakılmalarını sağlıyoruz. Aile Yanında Destek Programıyla 2002'de kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısı 20 bin iken bugün bu rakam 13 binlerde. Buradaki azalmanın en önemli nedeni bizim artık büyük ve güçlü Türkiye olarak çocukları ailelerinden koparmadan, desteklememiz."

"Işıl ışıl parlayan gençlerimiz var"

Bakan Kaya gençlerin, dininin, dilinin, ilminin davacısı bir genç nesil olarak yetişeceğini ifade etti.

"Geçmişini bilmeyen bir nesil hiç kuşkusuz geleceğini de güçlü bir şekilde inşa edemez. Bunun için geçmişimizi en iyi ve detaylı şekilde öğreneceğiz. Geçmiş dönemlerde maalesef gençlerin fikirlerine değer vermediler. Gençlere güvenen bir Türkiye yoktu. 'Onlar bilmez, ülke yönetiminde söz sahibi olamaz.' dediler. Gençleri hor gördüler. Bu ülkenin gençlerine güvenmediler. Ama bugün geldiğimiz noktada hamdolsun gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimiz var."

Kaya, aileleri ve gençleri korumak adına çalışmalar yaptıklarını aktararak, sosyal medya ve dijital oyunlar konusuna dikkati çekti.

Risklerin tespit edilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu" kurduklarını dile getiren Kaya, grubun "Çocukların İnternetin Risklerinden Korunması" adlı bir kampanya başlattığını söyledi.

Kaya, aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik etmek amacıyla konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik RTÜK ve bakanlık arasında iş birliğinin geliştirildiğini belirterek, aileyi merkeze alan projelerinin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kaya Münazara Yarışmasının Finalin kazanan Ankara münazare ekibine ve dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.