Bakan Kaya: Mazlum insanlara huzur götürmek üzere Afrin'deyiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'in Polateli ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın, Yılanca köyündeki ailesini ziyaret etti.

Burada Doğan'ın yakınlarıyla görüşen Kaya, daha sonra eve geçerek şehidin babası Hanifi, annesi Gülizar Doğan ve kardeşleriyle bir araya geldi. Kaya, burada şehit Yunus Emre Doğan'ın ailesine Türk bayrağı hediye edip taziyelerini iletti.

Bayrağı öpen anne Gülizar Doğan, oğlunun daha önce Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gazi olduğunu ve bu kez de şehit düştüğünü ifade ederek, "O ülkesi için gitti ve şehit oldu. Vatanımız sağ olsun, ben o köpekleri sevindirmeyeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye selamlarını da ileten Kaya, "Sizin bu vakur duruşunuz biz güç veriyor." ifadesini kullandı.

Aileyle bir süre görüştükten sonra evden çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kilis ve Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etmek için geldiklerini belirtti.

Kaya, Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

"Burada şehidimiz Yunus Emre Doğan'ın ailesiyle görüştük. Annesi, babası, ailesi çok güzel insanlar. Tüm şehit ailelerimizin vakur duruşu millet olarak bize güç veriyor. Her biri düğüne gider gibi Afrin'e, Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçiğimizin yanındayız. Şehitlerimizin aileleri de bize emanet, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah sınırlarımızda meydana gelen bu terör örgütlerinin her birinin kökünü kazıyıncaya kadar kararlılıkla operasyonumuz sürecek. Biz orada hem sınır güvenliğimizi sağlamak üzere bulunuyoruz hem de oradaki mazlum insanlara huzur götürmek üzere oradayız. 'Zeytin Dalı' simgesiyle Mehmetçiğimiz inşallah oraya huzur götürecek. İnşallah buradaki Suriyeli kardeşlerimizde bu topraklar temizlendiğinde yurtlarına dönmek için zaten gün sayıyorlar. Askerlerimiz inşallah en kısa sürede başarıyla operasyonu tamamlayıp sağ salim analarına kavuşsunlar diye dua ediyorum. Şehit annelerinin bu güzel dualarıyla Mehmetçiğimize güç verdiğine inanıyorum."

"Mehmetçiğimiz sivillere zarar vermez"

Bakan Kaya, Türk askerlerinin sivillerin zarar görmemesi için elinden geleni yaptığını vurguladı.

"Bizim Mehmetçiğimiz asla ve asla bir sivili hedef almamıştır, almayacaktır da. Maalesef bu alçak terör örgütünün ülkemizde de hendekler kazıldığında kirli planlarını işletmek istemişlerdi. Bugün de orada sivilleri kalkan yaparak, Mehmetçiğimizin işini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz oradaki hiçbir sivile zarar vermemek üzere hassasiyetle operasyonumuzu sürdürüyoruz. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Maalesef Batı'da ve dünyada da bir algı operasyonu yaşatmaya çalışıyorlar. 'Siviller zarar görüyor' diye haber yapanlara sesleniyorum; bakın burada roket sonucu şehit olmuş vatandaşlarımız var, Hatay'da Fatma kızımız var, henüz 15-16 yaşında. Eğer mağdur olan bir sivil arıyorlarsa burada şehit düşen vatandaşlarımıza baksınlar. Maalesef terör örgütlerine sahip çıkıldığını üzülerek görüyoruz. Bugün YPG'nin PKK'ya karşı savaşabileceğini söyleyen ifadeleri izledik kamuoyunda, ABD Savunma Bakanı böyle bir ifade kullandı. YPG, PYD, PKK hepsi aynı terör örgütünün uzantılarıdır. Hepsinin sivilleri hedef aldığını hepimiz biliyoruz."

Kaya, alandan ayrılırken şehidin babası Hanifi Doğan'ın babasının elini öptü. Daha sonra köydeki Yılanca Karapınar İlkokulunu ziyaret eden Kaya, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler dağıttı. Bakan Kaya'ya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ve milletvekilleri de eşlik etti.