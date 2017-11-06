Bakan Kaya, lösemili çocukları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Kaya, hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında lösemi tedavisi gören 12 çocuk hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hasta ve yakınlarıyla tek tek ilgilenen Kaya, Bakanlık olarak tüm lösemili çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Kaya, hasta çocukların ve ailelerinin güçlü olmalarını istediğini belirterek, "Aileler, çocuklarının iyileşeceklerine inansın çünkü onların moralleri, motivasyonları, tedavi sürecindeki durumları çok önemli. Lösemi, iyi bir tedaviyle erken fark edildiğinde tedavisi mümkün bir hastalık. Ailelerimizin, desteğe ihtiyaçlarının olduğu her an yanlarındayız. Moral, motivasyon açısından destek olmak için buradayız. Bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Beşiktaşlı Emre, Quaresma'nın kendisini ziyaret etmesini istedi

Yaklaşık 5 aydır hastanede lösemi tedavisi gören 17 yaşındaki Emre Kaplan, hayatında bazı kısıtlamalar, zorluklar olduğunu dile getirerek, "Moral yüksekliği çok önemli. Doktorlar da söylüyor. Hastalığı kafalarında büyütmemeleri gerekiyor. Tedavi edilebilir bir hastalık zaten. Beşiktaş taraftarıyım. Maçları izlemeye çalışıyorum. İnşallah Quaresma buraya ziyarete gelir." ifadelerini kullandı.

Polisiye kitapları sevdiğini dile getiren Kaplan için Bakan Kaya, kitap gönderme sözü verdi.

Hastanenin oyun ve etkinlik salonuna da kitap göndereceğini aktaran Kaya, "Moraliniz yüksek olduğu zaman, güçlü olduğunuzda daha kolay mikropları yeniyoruz. Onun için moralimizi çok yüksek tutacağız, inşallah iyileşeceksiniz. Başınızda çok değerli, iyi hocalarımız var, onlar sizinle çok iyi ilgileniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, tedavi gören çocuklar hakkında bilgi aldığını, çocuklarla görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Moralleri ne kadar yüksek olursa, bu hastalığı daha kolay yenecekler. Ben inanıyorum, her biri bu hastalığı yenecek ama onun için morallerinin yüksek olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla hepsinin morali yüksek. Çocuklarımızı iyi gördük. İyi bir tedavi alıyorlar, iyi bir hastanedeler, emin ellerdeler. Allah'ın izniyle hepsi bu hastalığı yenecek.

Ailelerinin de morallerinin yüksek olduğunu gördüm, hepsi çocuklarının başında, onlarla ilgileniyor, bu da çok önemli. Annelerin, babaların, bütün aile bireylerinin morallerinin yüksek olması gerekiyor çünkü tedavi süreci aileyle yaşanan bir süreç. İnanıyoruz ki bu hastalığa kapılan çocuklarımızın her biri yüksek moralle inşallah hastalığı yenecek. Biz yanlarındayız. Hocalarımız yanlarında. Çok iyi bir şekilde tedavi alıyorlar, iyi bir ortamdalar.

Biz de Bakanlık olarak ailelerimizin yanlarındayız, ne zaman zora düşseler, yardıma ihtiyaçları varsa biz burada hazırız, onlarla birlikteyiz. Çocuklarımıza yeni kitaplar yollayacağız. Hepsine geçmiş olsun. Tüm Türkiye'de de bu hastalığın farkındalığının artması lazım. Erken teşhis ve iyi bir tedaviyle, iyi bir moralle çocuklarımız bu hastalığı yenebilir."

Kendisinin de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu ifade eden Kaya, öğretim üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA