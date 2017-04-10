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Bakan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrı için yargıya başvuruyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda’da yaşanan olaylar sonrası hukuki yollara başvuracağını söyledi.

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Bakan Kaya, Hollandanın skandal tavrı için yargıya başvuruyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan’ın yönettiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'deki Sosyal Politikalar ve Uluslararası İlişkilere Etkileri” başlıklı etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaya, halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin istikrarı, gelişmesi, gençlerin geleceğe daha güvenle bakması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

"Yargı yoluna başvuruyorum"

Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen programda, Bakan Kaya bir öğrencinin “Hollanda’da yaşadıklarınızdan sonra iki ülke arasındaki son durum nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Hollanda ile bizim yaşadığımız olay tamamen diplomatik anlamda takip edilen bir süreç. Ben yasal olarak gerekeni yapıyorum. Bana o akşam yapılan muameleden dolayı da yargı yoluna başvuruyorum."

“Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşmıştır”

Bakan Kaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan’daki halk oylaması sonrası AB ile ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Bu konuda gelişmeler nasıl olacak?” şeklindeki soru üzerine, “Biz yıllardır, demokratikleşme, özgürlükler anlamında ülkemizi AK Parti iktidarlarıyla 15 yılda çok güzel bir noktaya taşıdık. Bunları sadece AB’ye girmek için yapmadık. Ülkemizi geliştirmek, dönüştürmek, demokrasiyi tam anlamıyla yaşanması adına yaptık. Ancak AB’nin son yıllarda üye yaptığı ülkelere baktığınızda çok net bir şekilde çifte standart uyguladığını göreceksiniz. Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşmıştır. Brexit süreci, ekonomik durumu ile Avrupa artık dağılma noktasına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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