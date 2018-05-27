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Bakan Kaya direksiyona geçti, taksiyle İstanbul turu attı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, taksi esnafının sıkıntılarını dinledi. Kaya, duraktaki elektrikli taksinin direksiyonuna geçerek şehir turu attı.

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Bakan Kaya direksiyona geçti, taksiyle İstanbul turu attı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, cumartesi akşamı İstanbul Beşiktaş'taki bir taksi durağını ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Kaya, daha sonra duraktaki elektrikli taksilerden birinin direksiyonuna geçti.

Kaya, taksiyle kısa bir İstanbul turu attı ve yolculukta kendisine eşlik eden taksiciden, esnafla ilgili bilgi aldı.

Taksici, “18 bin taksimiz var İstanbul'da. Gündüz ve gece olmak üzere 2'şer şoför istihdam ediliyor yani 50 bin kişinin direkt iş, istihdam kapısı” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, turun ardından taksi durağına geri döndü.

Kaynak: TRT Haber

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