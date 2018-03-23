Bakan Kaya: Çocukların yüzü gülsün diye gece gündüz çalışıyoruz

Minik Kalplerle El Ele Derneği'nin (Mika-Der) Kapaklı içesinde yaptırdığı Çocuk Destek Merkezi'nin açılışına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, buranın yapımına katkı sunan iş adamı ve sanatçılara teşekkür etti.

Merkezin, çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Kaya, müreffeh bir toplum olmanın temel unsurunun, çocuğa verilen önem ve değerle ölçülebileceğini söyledi.

Kaya, sağıklı nesillerin ancak sağlıklı çocukların yetişmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizerek, "Biz çocukların yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

"Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesiyle sağlanır"

Bakan Kaya, bu merkezlerde çocukların, yeteneklerine göre, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılmalarının sağlandığını aktararak, tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların çocukların iyileşme sürecine olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye genelinde 36 ilde, 66 çocuk destek merkezi bulunduğuna işaret eden Kaya, "Bu anlamda Mika-Der'in yaptıkları da çok çok önemli. Çünkü burada topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuz ihmal ve istismarın içinde olmasın. Ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite etmek, hayata kazandırmak bizim görevimiz. Bu merkezler de bu açıdan çok önemli. Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesiyle ancak sağlanır" dedi.

"Her çocuk eğer mümkünse ailesinin yanında yetişsin istiyoruz"

Çocukların aile içinde yetişmesine büyük önem verdiklerini, bu çerçevede, 108 bin çocuğun ailesinin yanında yetişmesi için bakanlık olarak ekonomik destek sağladıklarını dile getiren Kaya, "Yani hiçbir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk eğer mümkünse ailesinin yanında yetişsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

5 bin 728 çocuğun koruyucu aile yanında

Kaya, "Koruyucu aile" kavramına da büyük önem verdiklerini, bu çerçevede 5 bin 728 çocuğun koruyucu aile yanında sıcak bir yuvada hayata hazırlandığını söyledi. Kaya, 2017 yılında çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini kapattıklarını, bunun yerine çocukların aile ortamında, özel bakım ve özel ilgiyle yetişebilecekleri "çocuk evleri" ya da "sevgi evleri sitesi" olarak adlandırılan sisteme geçtiklerini anımsattı.

Kaynak: AA