Bakan Kaya, bir babayı kızlarını okula göndermeye ikna etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sultangazi'de bazı ailelerin evlerini ziyaret etti.

Kaya, maddi durumu iyi olmayan bir aileyi de misafir oldu. Burada yarım saat kalan Kaya, ihtiyaç sahibi aile hakkında bilgi aldı ve gerekli desteğin yapılması için talimat verdi.

Ardından aynı mahallede yaşayan ve 3 kız çocuğunu okula göndermeyen bir babayı evinde ziyaret eden Kaya, baba ile sohbet etti.

"Kızların iyi eğitim alacağı Türkiye için çalışacağız"

Kaya, ziyaret çıkışında konuştu, Türkiye'de tüm kızların iyi eğitim alması ve iyi bir geleceğe sahip olması için 15 yıldır çalıştıklarını söyledi.

"Kadın güçlü olursa toplum da güçlü olur. Bundan sonra da bu ülkenin tüm kızlarının en iyi şekilde eğitim alacağı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa da Türkiye güçlü olur."

"Üç kızımızın da kayıtlarını yapacağız"

Kaya, ziyaret ettiği bir evde, üç kız çocuğunun eğitim alması için babayı ikna ettiklerini de söyledi.

"Üç kızımızın da okula kayıtlarını yapacağız, Allah'ın izni ile üçü de en iyi şekilde eğitim alacak. Bir tanesi doktor olmak istiyor en büyüğü."

Kaynak: TRT Haber, AA