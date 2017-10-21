Bakan Fakıbaba'dan acılı ailelere taziye ziyareti

Şanlıurfa, Merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çocukların ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Bakıbaba, Kur'an-ı Kerim okunmasının dua etti ve çocukların dedesi Ali Tekdağ ile bir süre sohbet ederek, acısını paylaştı.

Devlet olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını aktaran Fakıbaba, vatandaşlarla da sohbet etti.

Fakıbaba, taziye ziyareti dönüşünde güzergahtaki Yenibaşak Mahallesi'nde ellerinde "Yol istiyoruz" yazılı kağıtlar bulunan çocuklarla ilgilenerek, "Haklısınız, başkanımıza ileteceğim, bu yol sorununu çözeceğiz." dedi.

Kent merkezine dönüşünde, Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, vatandaşların sorunlarını dinledi.