Bakan Fakıbaba, PÖH timini Afrin'e uğurladı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İl Emniyet Müdürlüğünün Karaköprü yerleşkesini ziyaret ederek, Afrin'e gidecek polisler için düzenlenen törene katıldı.

Harekata katılacak polislerle kucaklaşıp sohbet eden Fakıbaba, göreve gideceklere çiçek hediye etti.

Uğurlama töreninde polislerin yemini ve tekbirleri meydanı inletti.

Fakıbaba, polisleri gururla uğurladıklarını belirterek, "Size dua ediyoruz, Allah yolunuzu açık etsin, sağlıkla dönmeyi nasip etsin. İnanın her seferinde söylemişimdir, 67 yaşındayım, keşke ben de sizin yerinizde olmuş olsaydım. Şu kahpe düşmana ben de bir kurşun sıkabilseydim diye, inanın çok samimi olarak söylüyorum, bu görevi üstlenseydim diye dua ediyorum. Sizler gerçekten çok büyük insanlarsınız, bu bayrağı evelallah yere düşürmeyeceksiniz." dedi.

Tekbirler eşliğinde uğurlandılar

Afrin’e gidecek olan PÖH’lerin yemini tüyleri diken diken etti. Kahraman polisler, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine geçit vermeyeceklerini haykırdı.

İl Müftüsü İhsan Açık da polis memurları için dua ettirdi. Törenin ardından polislere sarılan aileleri ve arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Zırhlı araçlara binen PÖH’ler tekbirler eşliğinde Afrin’e uğurlandı.

Törene Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda polis katıldı.

Kaynak: AA/İHA