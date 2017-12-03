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Bakan Fakıbaba, Iğdır'da 30 yıl önce çalıştığı iş yerini ve evini ziyaret etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Iğdır'da 30 yıl önce çalıştığı iş yerine ve evine ziyarette bulundu.

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Bakan Fakıbaba, Iğdırda 30 yıl önce çalıştığı iş yerini ve evini ziyaret etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Iğdır'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile tarım ve hayvancılık alanında çalışanlarla bir kahvaltı salonunda buluştu.

Toplantı sonrası Fakıbaba'nın 30 yıl önce Iğdır'da doktor olarak görev yaparken kullandığı muayenehane ve evinin yer aldığı binaya geçildi.

Bina önünde anılarından bahsedip fotoğraf çektiren Fakıbaba, daha sonra beraberindeki Yılmaz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ile Iğdır Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane önünde kendilerini karşılayan hasta yakınlarını selamlayan Fakıbaba ve Yılmaz, vatandaşlarla sohbet etti.

Fakıbaba ve Yılmaz, Iğdır programının ardından ilden ayrılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ağrı'ya geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: ığdır, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıb
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