Bakan Eroğlu'ndan Sürmene'deki yangına ilişkin açıklama

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde yapılan ilk incelemelerde sevindirici bulgular elde edildiğini belirtti.

Yangının alandaki ağaçlara kalıcı zarar vermediğinin belirlendiğini bildiren Eroğlu, incelemelerde, yangının çalılık örtü alanında etkili olduğunun, kabukları yanan sarıçam ağaçlarına kalıcı zarar vermediğinin tespit edildiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, cumartesi günü saat 23.15'te başlayan orman yangınına ekipler tarafından ilk müdahalenin saat 23.35'te yapıldığını, yangının sabah saat 05.00 itibariyle tamamen söndürüldüğünü aktardı.

Söndürme çalışmalarında, çevre illerden gelenlerle birlikte 13 arazöz, 8 hizmet ve 9 itfaiye aracı ile 40'ı itfaiye personeli olmak üzere 120 personelin görev aldığını ifade eden Eroğlu, yangının orman teşkilatı mensuplarının canı pahasına müdahalesiyle büyümeden söndürülebildiğini vurguladı.

Veysel Eroğlu, yangın sonrasında yapılan "ilk inceleme neticesinde 25 hektarlık alanda etkili olan yangının bir örtü yangını olduğunun, boylu ağaçların zarar görmediğinin, sadece alt tabakadaki çalı çırpı maki formasyonunun yandığının tespit edildiğini" belirtti.

'Yanan alanların başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz'

Bazı basın yayın organlarında, Sürmene'de yanan orman alanının farklı maksatlarla kullandırılacağına dair haberlerin yer aldığını anımsatan Eroğlu, "Yanan alanların kesinlikle başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz. Anayasa'nın 169'uncu maddesinde çok açık emredici bir hüküm bulunuyor. Yangının gerçekleştiği alanda ağaçların canlılığını kaybetmemesi iyi bir haber. Öyle görünüyor ki buradaki ağaçlar bu yangından hasar almadan kurtuldu. Yangının yaşandığı alanda orman varlığımız bir kayba uğramayacak. Belki çok az bir alanda rehabilite çalışması yapabiliriz." diye konuştu. AA