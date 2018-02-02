Bakan Eroğlu: Su sıkıntısı çektirmeyeceğiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu sene ‘Gelecekte Yaşanabilir Şehirler İçin Sulak Alanları Koruyalım’ temasıyla gerçekleştirilen '2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' programına katıldı.

"Su sıkıntısı çektirmeyeceğiz"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, barajlardaki su seviyesinin yüzde 30’dan yüzde 40 seviyelerine yükseldiğini belirtti.

“Yağışlarda gelecek özellikle Şubat, Mart, Nisan aylarında yağış bekliyoruz. Şu anda bile yaptığımız hesaplara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşatmayacağız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlarda önemli oranda azalma oldu. Burada da Atatürk Barajı'ndaki suyu çok akıllıca yönetmek suretiyle damlama veya yağmurlama sulama yaparak çiftçilerimize güzel su vereceğiz. Tarla içi sulamaları da çiftçilerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz ve orada da bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum."

"En kötü şartlarda susuz kalma riski olup olmadığına bakıyoruz"

Her yıl Nisan ayında yaz ayı için bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, şehirlerin durumunun bilgisayar ortamında değerlendirildiği ötemeli sistemi hakkında açıklamalar yaptı.

"Bunu çok ilmi olarak yapıyoruz. Benim geliştirdiğim ötelemeli grafik diye bir sistem var ve bütün şehirleri ona göre bilgisayar ortamında değerlendiriyoruz, en kötü şartlarda susuz kalma riski olup olmadığına bakıyoruz. Buna göre A, B, C planlarımızı devreye sokuyoruz. Geçmişte de 2014 yılında kuraklık olmuştu ve o tarihlerde barajlarda su seviyesi sıfıra yaklaşmıştı. Ama biz su kesintisi yapmayacağız, suyunuz sürekli akacak diye söz verdik”

"Tedirgin olacak biri varsa o da biziz ve tedbir alacağız"

Bugün Ege’nin kıyı şeridinde yağış olduğunu, Cumartesi günü de bu yağışların devam edeceğini aktaran Eroğlu, Pazar günü Ege Bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz’in tamamının yağışlı olacağını, Pazartesi gününden itibaren ise yağışların Doğu Karadeniz’e kayacağını söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Eroğlu, kar yağışı gözükmediğini kaydetti. Vatandaşın tedirgin olmaması gerektiğini belirten Eroğlu, “Tedirgin olacak biri varsa o da biziz ve tedbir alacağız. Vatandaş tedirgin olmayacak, bizim vazifemiz suyu akıllıca yöneterek milleti susuz bırakmamak, tarlaları susuz bırakmamak, sanayiyi ve yaban hayatını susuz bırakmamak, sulak alanları kurutmamaktır. Tedirgin olmasınlar, yazın bir sıkıntı olmayacak” dedi.

"Şu ana kadar 55 adet sulak alan korundu ve 2017 yılında 30 sulak alan yönetim planı hazırlandı"

Bakan Eroğlu, dünyadaki bitki ve hayvan topluluklarının birçoğunun sulak alanlarda yaşadığına vurgu yaptı. Sulak alanları tescil ederek koruduklarının altını çizen Eroğlu, tabiat turizmine önem verdiklerini ifade etti.

“Şu ana kadar ramsar alanı 14, ulusal öneme haiz sulak alan 45, mahalli öneme haiz sulak alan da 8 olmak üzere 67 tane tescil ettik. Dolayısıyla 8 milyon dekara ulaştı. 2002 yılında ramsar alan 9 adet vardı, bunun sayısını arttırdık ve şu anda 14 adet tescilli sulak alan var. Korunan sulak alanlarımız da 67’ye yükseldi. Planlama olmadan hiçbir şeyi koruyamazsınız. Şu ana kadar 55 adet sulak alan korundu ve 2017 yılında 30 sulak alan yönetim planı hazırlandı. Sulak alanlarda kuş gözetleme kulesi, ziyaretçi merkezi, yürüyüş yolları ve iskele sayıları arttırıldı. Tabiat turizmini geliştirmek istiyoruz. Deniz turizmine gelen bir turist 600 dolar harcıyor ama tabiat turizmi için gelen turist 6 bin dolar harcıyor. Dolayısıyla bu sektörü geliştirmek istiyoruz. 2002 yılında bir tesiste ekoturizm ile altyapı çalışmaları yapılmışken, biz şu anda 50 tesise ulaştık”

Programın ardından Eroğlu, Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: İHA