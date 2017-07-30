Bakan Elvan'dan cam kemik hastası kardeşlere yardım eli

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Merisin'de cam kemik hastalığı nedeniyle evden dışarı çıkamayan 53 yaşındaki Fatma Alp ile aynı hastalıkla mücadele eden 51 yaşındaki kardeşi Aynur Alp'ı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Elvan, kentteki programı kapsamında, merkez Toroslar ilçesinin bin 300 rakımındaki Arslanköy Mahallesi'nde, yaşlı annesiyle yaşayan ve Anadolu Ajansı'nın haberiyle seslerini duyuran Fatma ile Aynur Alp kardeşlerle bir araya geldi.

Mersin Valiliğince 8 yıl önce kendisine hediye edilen akülü araçla "özgürlüğüne" kavuşan ancak evin merdivenlerinden inmesine yardım eden babasının vefat etmesiyle adeta eve hapsolan Fatma Alp ve kardeşinin sorunlarını dinleyen Bakan Elvan, Alp kardeşlerle bir süre sohbet etti.

Aynur Alp, kış aylarında yoğun kar yağışı olduğunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek, özellikle yatağa mahkum olan ablasını evden çıkartmakta ve hastaneye götürmekte zorluklar yaşadıklarına dikkati çekti.

Kent merkezinde, daha rahat girip çıkabilecekleri bir ev aradıklarını aktaran Alp, "Merkezde kiralık ev aradık ancak evin lavabosunun da yerde olması, bizim için uygun olması gerekiyor. Bulamadık, ekonomik durumumuz yetmiyor." ifadesini kullandı.

Elvan, konuyla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek, "Ben sizin yanınıza Mersin'de de geleceğim" dedi.

Bakan Elvan'a eşlik eden Mersin Valisi Ali İhsan Su da ailenin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetti.