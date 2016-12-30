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Bakan Elvan: Mersin'deki selde 3 kişi kayboldu

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'deki selle ilgili, "Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır." dedi.

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Bakan Elvan: Mersindeki selde 3 kişi kayboldu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki selle igili, "Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar." dedi.

Elvan, "Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

'2 can kaybı yaşandı, 3 kayıp var'

Kalkınma Bakanı Elvan, şu ifadeleri kulandı:

"Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor." AA

Etiketler: sel, Mersin sel, Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanı Elvan
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