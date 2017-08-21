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Bakan Elvan gözleme pişirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki yaylalara yaptığı gezide Yörük kadınlarla gözleme pişirirken, ateş başında ilginç diyaloglar yaşandı.

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Bakan Elvan gözleme pişirdi

Silifke ilçesinin bin 400 rakımındaki Kırobası Yaylası'nı ziyaret eden Elvan, yolculuğu sırasında ekmek yapan Yörük kadınları görünce aracından indi.

Kendisi de Yörük olan Elvan, yaşlı kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra sacın başına geçerek, kadınların açtığı yufkaları tek tek pişirdi.

Bu sırada Elvan ile 71 yaşındaki Şerife Sak arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Yaşlı kadın Elvan'a gözlemelerin yanmaması için "Çabuk pişir." uyarısında bulundu.

Elvan'a "Yörük çocuğu musun?" diye soran yaşlı kadın, ziyaretçileri için mani ve türkü de söyledi.

Sak, Elvan'ı kutlayarak, "Yörük çocuğu, eli yatkın ama ağır pişiriyor. Becerir." dedi.

Yaşlı kadınlar, yaptıkları gözleme ve yöresel yiyecek olan "sıkma"ları Bakan Elvan'a ikram etti.

Etiketler: Silifke, Bakan Elvan, yörük, Mersin, yayla, gözleme
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