Bakan Demircan Samsunlularla bayramlaştı

Bayram tebriklerini kabul eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Samsun birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri"

Demircan, huzur, kardeşlik ve barış içinde nice bayramlar geçirilmesini temenni etti.

"Samsun birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri. Samsun tüm Türkiye'yi temsil edecek insan yapısı ve dokusuyla gerçekten bu güzelliği yaşatıyor. Bu güzellik noktasında öncü il olma özelliğini de temsil ediyor."

"Bilgi teknolojisi ve ekonomisi yıldız gibi parlayan bir ülke"

Türkiye'nin birlikteliği ve huzuru için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Demircan, şöyle devam etti:

"Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu ülkenin güçlü olması, gelişmesi, bütün mazlumların umudunun yeşermesi anlamına gelir. Bu coğrafyada ülkemiz insanı, ulaştığı bilgi teknolojisi ve ekonomisiyle yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Türkiye gelecekte çok daha iyi noktalara doğru gidecek. İşte onun da gereğini ve şartlarını yerine getiren Türkiyemizin sahip olduğu güzel bir demokrasi geleneğidir. Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engeli ortadan kaldıracak iradeyi göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil, milletimiz demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiş ve işletecektir."

Bayramlaşma törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt ile ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA