  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Niğde 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.883
    EURO 4.522
  • BIST 108731.84
    ALTIN 159.493
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Demircan: Naim Süleymanoğlu'nun değerleri iyi

Bakan Demircan: Naim Süleymanoğlu'nun değerleri iyi

Sağlık Bakanı Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ancak değerleri iyi" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Demircan: Naim Süleymanoğlunun değerleri iyi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Ahmet Demircan şunları kaydetti:

"En son aldığım bilgide karaciğer transplantasyonunda sorun yok ancak karaciğer transplantasyonunda sonrasında beyin kanaması geçirmişti. O beyin kanaması cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir süreç izlemişti ama son günlerde beyin ödeminde artış oldu. Bu beyin ödemi artışı beyin dokusu üzerinde basınç oluşturur zarar verir. Onun için basıncı düşürme ameliyatı yapıldı. Tabi ki bu ameliyatlar hayati tehlike olan ameliyatlar, hayati tehlikesi devam ediyordu dün akşam ancak hastanın vital bulguları iyi idi. O noktada inşallah süreç şifayla tamamlanır."
 

Etiketler: sağlık bakanı ahmet demircan, naim süleymanoğlu'nun durumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER