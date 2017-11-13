Bakan Demircan: Naim Süleymanoğlu'nun değerleri iyi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Ahmet Demircan şunları kaydetti:

"En son aldığım bilgide karaciğer transplantasyonunda sorun yok ancak karaciğer transplantasyonunda sonrasında beyin kanaması geçirmişti. O beyin kanaması cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir süreç izlemişti ama son günlerde beyin ödeminde artış oldu. Bu beyin ödemi artışı beyin dokusu üzerinde basınç oluşturur zarar verir. Onun için basıncı düşürme ameliyatı yapıldı. Tabi ki bu ameliyatlar hayati tehlike olan ameliyatlar, hayati tehlikesi devam ediyordu dün akşam ancak hastanın vital bulguları iyi idi. O noktada inşallah süreç şifayla tamamlanır."

