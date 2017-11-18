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Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya gelecek.

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Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla 19 Kasım Pazar günü Antalya'da bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 19 Kasım Pazar günü Antalya’da bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştireceği "Suriye" başlıklı üçlü zirve, 22 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, rusya, Suriye konulu üçlü zirve
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