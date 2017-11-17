Bakan Çavuşoğlu, oyuncu Düzyatan’ın fotoğraf sergisini gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın “Sen de Tanık Ol” adlı kişisel fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Düzyatan’ın Afrika'da çektiği fotoğraflardan oluşan kişisel sergisi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde çok sayıda sanatseverin katılımıyla açıldı.

Sergiyi gezen Mevlüt Çavuşoğlu, fotoğraflara ilişkin Düzyatan’dan bilgi alarak, sergiyi ziyaret eden sanatçılarla bir süre sohbet etti.

Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Düzyatan, Afrika'ya daha önce turist olarak gittiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Fotoğraf çekmeye gitmiştim. Fakat öyle bir gerçekle karşılaştım ki. Afrika halkının yüzde 53'ü temiz suya ulaşamıyor ve her 10 çocuktan üçü temiz suya ulaşamadığı ve kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamlarını kaybediyor."

"Sergiden elde edilen gelirle 10 kuyu açmayı istiyoruz"

Düzyatan, sergiden elde edilen gelirle en az on kuyu açılması dileğinde bulunarak, "Yaklaşık bin 500 kişiye ulaşabiliyor bir su kaynağı. 10 tane açarsak, yaklaşık 150 bin kişi gibi bir rakamdan bahsediyor olacağız. Bu da 3 tane stat yapar. Üç stat insana bir şekilde temiz su ulaştırabilmiş oluruz.” ifadelerini kullandı.

Sergide bulunan 52 fotoğrafın hepsinin satılık olduğunu aktaran Düzyatan, fotoğrafların fiyatlarını ise iki büyük ya da 4 küçük fotoğraf satıldığında bir su kuyusu açılabilecek şekilde ayarladıklarını aktardı.

"Afrika'da açlığın yanında büyük bir susuzluk var"

Sergiyi eşi Selim Soydan ile beraber ziyaret eden sanatçı Hülya Koçyiğit de damadı olan Düzyatan'ın çok yetenekli ve büyük bir aktör olduğunu ifade etti.

Düzyatan'ın hobileri olduğunu kaydeden Koçyiğit, "Bu hobisine yeni şahit oluyorum ben. Çok güzel fotoğraf çekiyor zaten ama bu vahşi doğadaki canlıların fotoğraflarını çekmekten de büyük keyif alıyor. Bu gecenin amacı ve anlamı fotoğraf sergisinden çok, su kuyularının açılması. Afrika'da büyük bir susuzluk var, açlığın yanında. Susuzluk nedeniyle ölen çocuklar var. Onlara destek vermek, onları su kuyularına kavuşturmak için sergi yapmayı düşündü. Gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sergiyi gezenler arasında, Düzyatan'ın annesi, babasının yanı sıra eşi Neslişah Alkoçlar, oyuncu Cemal Hünal, müzisyen Erhan Güleryüz, eski futbolcu Rüştü Reçber de yer aldı.

Kaynak: AA