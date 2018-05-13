Bakan Bak'tan madalya kazanan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki şampiyonada kadınlar 62 kiloda altın madalya elde eden İrem Yaman ile gümüş madalya kazanan erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari için kutlama mesajı yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızdan altın madalya kazanan İrem Yaman kardeşim ile gümüş madalya elde eden Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari'yi gönülden tebrik ediyorum. 2020 olimpiyatları yolunda hedeflerine adım adım yaklaşan sporcularımıza kariyerlerinin devamında başarılar diliyorum. Bu madalyalarda emeği geçen herkesi kutluyorum."​

Kaynak: AA