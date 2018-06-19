Bakan Bak, yere düşen Türk bayrağını dalgalandıran çocuklarla maç yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ta temaslarda bulundu.

Bakan Bak, askeri konvoyun geçişi sırasında yere düşen Türk bayrağını çamurdan çıkardıktan sonra yıkayıp göndere çeken Şırnaklı öğrencilerin daveti üzerine Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'ne geçti.

Sentetik sahada yapılan maç 3-3 bitti

Köyde, daha önce Bakanlıkta misafir ettiği Şırnaklı çocuklarla bir araya gelen Bakan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın da katılımıyla çocuklarla Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu bahçesinde yapılan sentetik sahada maç yaptı.

3-3 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Bakan Bak, çocukları daha önce Ankara'ya davet ettiğini hatırlattı:

"Ankara'da Bakanlık'ta onları misafir etmiştim. Orada bana, 'Bizimle top oynar mısın?' dediler. Çocuklarımızın davetine icabet ettik ve buraya küçük bir halı saha yaptık. Onlarla keyifli vakit geçirdik. Öncelikle bayrağı ilk bulan Ahmet'i tebrik ediyorum."

Bakan Osman Aşkın Bak, Ahmet'in arkadaşları ile büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi:

"Vatanın, bayrağın, milletin değerini ortaya koydular. Onları tebrik ediyoruz. Çocuklarla güzel bir maç oynadık ve berabere bitti. Bunlar iyi futbolcular. Hepsi futbolu, sporu seviyor."

"Bölgede sporun gücünü kullanmak gerekiyor"

Sporun gücünün terörü yeneceğini, bunun sloganları olduğunu ifade eden Bak, şunları söyledi:

"Bölgede sporun gücünü kullanmak gerekiyor. Terörün etkisini kaldırmak için gençlerimizin dağ yerine spor salonlarına, havuzlara, gençlik merkezlerine, spor sahalarına gitmelerini arzu ediyoruz."

Türkiye'nin dört bir tarafına spor tesisleri yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelen biri olarak, spora ve gençlere çok büyük değer verdiğini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir tarafına spor tesisleri yaptıklarını belirtti.

Ayvalık Köyü'ne bir saha yaptıklarını, bir saha daha kazandıracaklarını anlatan Bakan Bak, "Buranın gençleri yoğun bir şekilde futbol aşığı. Spora yönelik büyük bir coşku var. Bizler de bu tesisleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bu bölgelerde spor aktivitelerini artıracağız"

24 Haziran seçimlerine doğru gidiyoruz diyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları anlattı:

"Bu seçimlerde ülkemizin geleceği için güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye olarak bunlar bizim geleceğimiz. Bunların sağduyusu, teröre karşı dik duruşları, bayrağa olan saygıları bizlere umut veriyor. İnanıyoruz ki bu bölgede sağduyu kazanacak, vatanını seven gençlerimiz geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyecekler. Sporun birleştirici gücü bu bölgede terörü yenecek ve terör tamamen ortadan kalkacak. Gelecek çok daha güzel olacak. Artık yaylalarda insanlarımız piknik yapabiliyor, sahalar yapılıyor, insanlar futbol, basketbol oynuyor. Munzur Çayı'nda rafting yapılıyor. Bu bölgelerde spor aktivitelerini artıracağız ve daha fazlasını yapmaya çalışacağız."

"Terör bu ülkenin gündeminden kalkmalıdır"

Türkiye'nin her tarafından amatör kulüplere destek verdiklerini söyleyen Bak, "Terör bu ülkenin gündeminden kalkmalıdır. Bu noktada güvenlik güçlerimiz çok yoğun mücadele ediyor. Onlara dua ediyoruz ve yaptıkları başarılı operasyonların devamını arzu ediyoruz. Biz bölgede sporun konuşulmasını, kültürün konuşulmasını arzu ediyoruz. Bir yandan yatırımlar bir yandan spor tesisleri geliyor. Sporun gücünün terörün gücünü, uyuşturucuyu yeneceğine inanıyoruz" dedi.

"Favorim Almanya"

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair sonu üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya Kupası sürprizlerle başladı. Almanya Meksika'ya karşı kaybetti. Tabii her zaman turnuva takımı. İspanya Portekiz maçını izledik. Ronaldo'nun 3 golü var. Ardından Brezilya berabere kaldı, favorilerden bir tanesi. İspanya yine aynı İspanya, dengeli ama biraz yaşlı bir takım. Belçika 3-0 galip geldi. İngiltere son dakikada attı ve galip geldi. Finalde sürpriz gelebilir ama benim favorim Almanya. Kaybetmesine rağmen yola devam edeceğine inanıyorum finale kadar. Sürpriz yapacak takım da Belçika olabilir. Genç bir takım. Ronaldo da bu formunu korursa Portekiz'i üst sıralara taşır. Yarı finale taşır, final de yapabilir çünkü en son Avrupa şampiyonu Portekiz."

Kaynak: AA