Bakan Bak, Kırşehir'de gençlerle buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na ziyarette yaptığı konuşmada, gençlere her konuda güvendiklerini vurgulayarak, "Sizler bu ülkenin en önemli gücüsünüz. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. O yüzden iç içe, tek yürek olmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Gençlik kampları hakkında bilgiler veren Bak, "Yaklaşık 120 bin gencimiz kamplardan istifade etti. Buralar yeni dostlukların, arkadaşlıkların kurulduğu ortamlar. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada yeni arkadaşlıklar ediniyor. Ülkemizin sorunlarını paylaşıyorlar, değerlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nın yenileceğinin müjdesini veren Bak, "Buranın daha güzelini yapacağız, genişleteceğiz. Bizim gençlerimiz daha güzellerine layık." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Bak, gençlerin bu ülkenin geleceğini oluşturacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birbirimizi daha fazla sevmeye ihtiyacımız var. Gençlerimiz için en önemli unsurlardan birisi öz güven. Bu öz güveni Sayın Cumhurbaşkanımız bize, bu ülkenin insanlarına, gençlere sağladı. Öz güven çok önemli. 'Ben yaparım, yapabilirim' demeliyiz. Ben yurt dışında master yaparken, inşaatlarda çalışan mühendisler vardı. Türk mühendis olarak emrimde 4 mühendis çalışıyordu. Ben daha iyi bir mühendistim. Kendimi ifade ettim. Dedim ki 'Ben yaparım.' Ben onların sorumlusu konumundayım. Biz yaparız, bu ülke çok şeyler yapar. Bunları sizlerle beraber göreceğiz. Genciyle, mühendisiyle, doktoruyla, bilim adamıyla göreceğiz."

"Milletin gücü silahın gücünü yendi"

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Osman Aşkın Bak, halkın o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara koştuğunu hatırlatarak, "Milletimiz, 'Beni kimin yöneteceğine ben karar veririm, karar benim milli irade benim' dedi. Milletin gücü silahın gücünü yendi. Vatanını seven, ülkesini seven, ülkesinin büyümesini isteyen bir gençliğin önünde ne durabilir. Hiç kimse duramaz. O yüzden hepimiz çok çalışmalıyız." yorumunu yaptı.

Bak, gençlerden hayal kurmalarını isteyerek, "Çalışacağız, hayallerimiz olacak. Milletvekili, iş adamı, cerrah, iyi bir doktor, uluslararası hukukta söz sahibi iyi bir avukat, bilim insanı olacağım gibi hayallerimiz olmalı. Üç şey söyleyeceğim; erteleme, üşenme ve vazgeçme. Hedeflerinizi asla ertelemeyin. Mücadeleye devam edin ve asla boyun eğmeyin. Bir tek yere boyun eğeceğiz, onun dışında asla boyun eğmeyin." ifadelerini kullandı.

"Gülümsemeyi, selam vermeyi esirgemeyin"

Gençlere güler yüzlü olmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Ben 4 çocuk sahibiyim üç kızım, bir de oğlum var. Büyük kızım tıp fakültesinde 5. sınıfta okuyor. İkinci kızım hukuk fakültesinde okuyor, 3. sınıfa geçti. Oğlum lise üçe gidiyor, en küçük kızım da 8. sınıfta. Siyasetten fazla zaman olmuyor ama eve gittiğim zaman onların hepsine sarılıyorum ve onları öpüyorum, sevgi ücretsiz. İnsanlardan ve arkadaşlardan gülümsemeyi, selam vermeyi esirgemeyin. İşte böyle bir toplum, güçlü bir toplum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, buraya Kırşehir'e geldik, çok mutlu olduk. Güzel şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaret sırasında ayrıca gençlerle basketbol oynadı, dart ve ok attı.