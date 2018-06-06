Bakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Niğde-Kayseri-Nevşehir Karayolu'na yapımı devam köprülü kavşakta inceleme yaptı. Bakan Arslan, yüklenici firma yetkilileriyle görüşüp, kavşağın 20 Haziran'da hizmete açılacağını duyurdu.

Yapımı süren Çiftlik-Tepeköy Karayolu'nda da inceleme yapan Arslan, daha sonra Niğde Valiliği'nde basın açıklaması yaptı.

Havayolu anlamında Türkiye'nin çok güzel bir noktaya geldiğini belirten Arslan, Niğde havalimanının 2018 yılında yatırım programına konulduğunu ve ihalesinin yapıldığını söyledi.

Arslan, "Fizibilitesi yapılıyor, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılıyor, projeleri yapılıyor. Bu sene içerisinde bunları bitirip yatırım programına alıp kısa sürede kazmayı vurup, Niğde Havalimanı'nı da 64'üncü havalimanı olarak ülkemize kazandıracağız'' dedi.

Son 16 yılda, Ulaştırma Bakanlığı'ndan Niğde'ye 5,5 milyar lira yatırım

Niğde'de son 16 yılda büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Ülkemizin uluslararası taşıma koridorları anlamında ulaşılabilir ve erişilebilir olması adına birçok proje yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Niğde bulunduğu konum açısından hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında ülkemiz için önemli bir bölge. Seyahat konforunun daha lüks olması için bir çok projemiz var. Niğde'nin ekonomisin büyümesi, sanayisinin, endüstrisinin büyümesi için çok önemli. Ege'yi Güneydoğu'ya bağlaması açısından çok önemli bir il. Son 16 yıldır Niğde'ye Bakanlık olarak 5 milyar 552 milyon Türk lirası yatırım yapıldı."

Niğde'ye hızlı tren bağlantısı yapılacak

Kente yapılan hizmetleri anlatan Bakan Arslan, hızlı tren hattıyla ilgili Ulukışla-Niğde arası bağlantı yapılacağını açıkladı.

"Karaman'dan Ulukışla hattında yüzde 32 ilerlemiş durumdayız. Elektrikli hale getirmek için bu ay içerisinde ihalesini yapacağız. Ulukışla-Yenice arasında ise çalışmalar devam ediyor. Tünel projelerinde de sona yaklaştık. Ulukışla Niğde arası bağlantı yapıp, insanlarımızın hızlı treni kullanabilmesi gerekiyor."

Bakan Arslan'a inceleme ve ziyaretler sırasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan eşlik etti.

Kaynak: DHA