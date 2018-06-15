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Bakan Arslan'dan askere bayram sürprizi

Bakan Ahmet Arslan, uzun süre görevde olduğu için ailesiyle görüşemeyen Komando Taburu’nda görevli askeri bayram sabahı ailesiyle telefonda görüştürdü.

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Bakan Arslandan askere bayram sürprizi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta bayram namazının ardından Kaymakam Ercan Öter ile birlikte Kağızman Komando Taburu’nu ziyaret etti. 

Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Bakan Arslan, içeride ve dışarıda terör örgütünün tepesine binildiğini ve olduğu yerde yok edildiğini belirtti. 

Arslan, “Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü, ister içeride ister dışarıda, bataklık kurutmak adına terör örgütünün hangi terör örgütü olursa olsun. Arkasında kim olursa olsun. Tepelediğini, tepesine bindiğini, olduğu yerde yok ettiğini gördük. Allah sizlerden razı olsun. Ve inşallah sizin sayenizde gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakacağız. Daha iyi bir vatan bırakacağız” dedi.

Bakan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bu görevi yaparken, bizler de aldığımız sorumluluk çerçevesinde bu ülkeyi daha imar edebilmek, daha mağmur edebilmek ve gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakabilmek adına sizin gibi bizde gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tekrar bu kutlu davada, bu kutlu mücadelede şehit olan arkadaşlarımız, şehit olan arkadaşlarınız var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Minnetle yad ediyoruz. Ve rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin."

Askeri babasıyla görüştürdü

Daha sonra askerle bayramlaşan Bakan Arslan, görevde olduğu için uzun süre ailesiyle görüşemeyen asker Tolga Yılmaz’ı babasıyla görüştürdü.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Ulaştırma, Kars, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, asker
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