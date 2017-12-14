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Buradasınız : » » Bakan Arslan: Üçüncü havalimanına ilk uçak 2 ay sonra inecek

Bakan Arslan: Üçüncü havalimanına ilk uçak 2 ay sonra inecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanına ilk uçak şubat ayında inecek." dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Birinci pistin bittiğini açıklayan Arslan, uçuş takvimi için de tarih verdi.

Üçüncü havalimanına ilk uçak 2 ay sonra inecek

İnşaatın yüzde 70'inin bittiğini söyleyen Arslan, "Yani uçak indirebilir hale geldik. Şubat ayında inşallah ilk uçağı indirmiş olacağız." dedi.

Bakan Arslan, resmi açılış için de tarih verdi.

Arslan, "29 Ekim 2018'de inşaallah üçüncü havalimanını uçuşlara açmış olacağız" dedi. 

1915 Çanakkale Köprüsü

Köprünün açılmasıyla Lapseki ile Gelibolu arasındaki 1 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek.

Dev projenin kule rüzgar tünelinin üç aşamalı testlerinin ikincisi Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. 

Son test 2018 yılında Çin'de gerçekleşecek.

Çanakkale Köprüsü 2023 yılında hizmete girecek.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul üçüncü havalimanı
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