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Bakan Arslan: Güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı’nın her türlü iş ve işleminde el ele, kol kola güçlü bir şekilde millete hizmet edeceklerini söyledi.

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Bakan Arslan: Güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde toplanan partilere hitap eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, verilen destek dolayısıyla hemşehrilerine teşekkür etti.

"Sandığa giderek iradenize sahip çıktınız"

Arslan, birilerinin kayıplarına kılıf aradığını söyleyerek, "Sandığa giderek iradenize sahip çıktınız. Elbetteki önemli olan adayımızın tekrar Cumhurbaşkanı olmasıydı, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz"

Hizmetlerin bundan sonra artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Yedi düvele, istemeyenlere, içimizdeki hainlere, oyun oynayanlara karşı bu millet 'ben Reis'imin arkasındayım, Reis'imin arkasında her zamanki gibi dimdik duruyorum' dedi. Dimdik duruşunun göstergesi olarak da tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti. Parlamentoda 'Cumhur İttifakı' güçlü ve bizler mecliste de Cumhurbaşkanımızın her türlü iş ve işleminde el ele, kol kola güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz."

Arslan'ın konuşması sırasında AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, milletvekili adayları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, Kars, ahmet arslan
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