Bakan Arslan Avrasya Tüneli'nin hizmet vereceği tarihi açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin açılış töreni sonrası basın mensuplarına tünelin Avrupa yakası girişinde açıklamalarda bulundu.

Devlet yöneticilerinin yanı sıra konuk devlet başkanlarının da katılımıyla güzel bir tören olduğunu dile getiren Arslan, Avrasya Tüneli için böyle bir törenin gerekli olduğunu, bu etkinliğin kıtaları denizin altından bağlayan tünel için değdiğini söyledi.

Bakan Arslan, tünelin teknik olarak özelliklerine değinerek, projenin insanların hayatını kolaylaştırdığını, iki kıtayı denizin 106 metre altından 4 dakikada geçilebilir hale getirdiğini vurguladı.

Ahmet Arslan, tünelin hizmet vermeye ne zaman başlayacağına dair bir soruya, "Özellikle tören nedeniyle yeni ekipmanlar kurduk ve asfalta çaktık. Dolayısıyla onlar sökülecek. Onların bakımı yapıldıktan sonra yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak. Sabah 07.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek." yanıtını verdi.

Bir ay boyunca bütün yolların entegrasyonunun ve nihai ayarlamalarının yapılacağını ifade eden Arslan, daha sonra 30 Ocak itibariyle tünelin 24 saat hizmet verir hale geleceğini söyledi.

"Zamandan ve yakıttan tasarruf edilecek"

Arslan, tünelden günde 100 ile 120 bin arasında aracın geçmesini beklediklerini kaydederek, tünelin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağını aktardı.

Hem Avrupa yakasından hem de Kadıköy tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne erişmek için yol kat ederken harcanan zaman ve yakıttan tasarruf edileceğini dile getiren Arslan, aynı zamanda trafiğin de hafifleyeceğini bildirdi.

Arslan, tünel sayesinde hem karbon salınımının azalacağını hem de zamanda tasarruf edileceğini bildirdi.

"Fazla geçen araçlardan gelirin yüzde 30'u kamuya"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, tünel sayesinde trafik yükünün ne kadar azaltılacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Trafiğin 'Yüzde şu kadarını azaltıyoruz' demek biraz doğru değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü düşünürseniz trafiğin yüzde 30’unu buraya almış olacağız. Ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gördük. Yeni köprü açıldıkça, trafik rahatladıkça, sair zamanlarda trafiğe çıkmayanlar trafiğe çıkıyor, ilave trafik yükü oluşuyor. O yüzden yüzde 30 rahatlatmasını bekliyoruz ancak ayrıca kendi trafiğini oluşturacak."

Tünel için verilen garanti araç sayısına değinen Arslan, "Bizim garanti verdiğimiz yıllık 25 milyon araç. Bu da günlük 68 bin 500'e denk geliyor. Daha önce yaptırdığımız fizibiliteler, etütler gösteriyor ki buradan günlük 100-120 bin araç geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla garanti rakamın çok üzerine çıkıyor. Hatta garanti rakamın üzerine çıkan kısmın yüzde 30'unu kamu olarak biz alacağız." ifadelerini kullandı. AA