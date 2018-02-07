Bakan Albayrak: Bu ülke o kadar güçlü ki bugünler büyük bir doğumun sancıları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından PYD/PKK'nın sivilleri hedef alan roketli saldırılarının hedefi olan Reyhanlı ilçesine gelerek Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti Hatay milletvekillerinden ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, 17 yaşındaki Fatma Avlar ve Rıfat Sinirli'nin taziye çadırlarına ziyarette bulunan Bakan Albayrak, ailelerle tek tek sohbet edip taziyelerini iletti.

Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, Albayrak'a "Biz Kürt'üz yavrum. Kürt kızı Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrak inmeyecek inşallah. Bizim duamızla, Rabbimizin yardımıyla inmeyecek." dedi.

Bakan Albayrak, taziye sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aşune Sinirli'yi telefonla görüştürdü. Sinirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde "4 kızım ve 3 oğlum var hepsi sana feda olsun. Kanım, canım, damarım sana dua ediyor. Yüce Rabbim yanınızda olsun." ifadesini kullandı.

"Bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz"

Yaptıkları ziyaretlerde şehitlerin ailelerinde gördükleri net bir resim olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu millet devletiyle tek vücut şekilde güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. O da şudur ki, 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Allah'ın izniyle korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, bir büyük, güçlü ülkenin de büyük bir doğumu bugünler. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

"Güzel günler yakındır"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Albayrak, operasyonun bir sivilin, kadın ve çoluk-çocukların kılına zarar gelmemesi için ince ince yapıldığının altını çizdi.

Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"Bunu sıkça dile getiriyorum. Diyorlar ki 'operasyon 3 günde, 5 günde, 10 günde biter'. Geç olur, güç olur ama sonunda en hayırlı insani şekilde olur. Olacak olan da şudur, gerek Afrin, gerek güney sınırlarımızın tamamı boyunca hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu devlet izin vermeyecek. Allah'ın izniyle güçlü yumruğunu terörün üzerine indirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve bugün bir kez daha şahit olduk. O kadar güçlü, sabırlı, inançlı, imanlı bir milleti, vurdukça daha da büyütüyorsunuz. Güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı, Türkiye'yi daha da kenetlendiriyor ve büyütüyor. Allah'ın izniyle güzel günler yakındır."

Kaynak: AA