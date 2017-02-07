  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Bakan Akdağ'dan helikopter ambulansın pilotuna teşekkür telefonu

Sağlık Bakanı Akdağ, Diyarbakır'ın Kayacık köyü Guznak mezrasında fenalaşan 4 aylık hamileyi helikopter ambulansla kurtaran ekibe teşekkür etti.

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Bakan Akdağdan helikopter ambulansın pilotuna teşekkür telefonu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır'ın Kayacık köyü Guznak mezrasında fenalaşan 4 aylık hamileyi kurtarmak için bölgeye giden helikopter ambulansı kullanan pilot ile araçtaki sağlık ekibine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Akdağ, zorlu şartlarda bölgeye giderek hastayı alan helikopter ambulansın pilotu Nedim Güngör ile telefonda görüştü.

Pisti bulunmayan, karla kaplı ve bir tarafı uçurum olan dağlık araziye iniş yapan Güngör'e teşekkür eden Bakan Akdağ, "Yaptığınız önemli bir iş. Biz çok önem veriyoruz. Hamile bir kadının kanamadan dolayı hayatını kaybetmesi hiç tahammül edebileceğimiz bir şey değil. Siz de arkadaşlarınızla başarıyla hastayı getirdiniz. Ben de size ve arkadaşlarınıza teşekkür etmek için aradım. Siz bizim sağlık ailesinin bir ferdi olarak çalışıyorsunuz. Pilotsunuz ama yaptığınız iş sağlık hizmeti. Çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibe Allah sağlık, afiyet versin." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, helikopter ambulans, Nedim Güngör
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