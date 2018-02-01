  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.67
  • BIST 119021.19
    ALTIN 161.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: Misyonumuz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: Misyonumuz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toprak suyla, çiftçi de bilgiyle buluşursa, Türkiye’de gıda, tarım ve hayvancılığın da önünün açılacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: Misyonumuz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık olarak en önemli misyonlarının toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu belirterek, bunu sağladıklarında Türkiye’de tarımın önünün açılacağını söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği ve veri paylaşım protokolü üniversitede düzenlenen törenle imzalandı.

Bakan Fakıbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’de ülkenin güvenliği için mücadele verdiğini, kendilerinin de Türkiye’nin daha ileri gitmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlığının 81 ildeki üniversitelerle yaptığı iş birliğini çok önemsediğini dile getiren Fakıbaba, "Bu iş birliği ile ülkemizin ve üniversitemizin kazanacağı çok önemli bir çalışma ortaya konacağına, öğrencilerimizin gelişmesine katkında bulunacağına inanıyorum." dedi.

"Çiftçinin bilgiyle buluşmasında en önemli rol ise üniversitelerindir"

Fakıbaba, bakanlık olarak en önemli misyonlarının toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Toprağı suyla, çiftçinin de bilgiyle buluşmasını sağladığımızda inanıyorum ki Türkiye’de gıda, tarım ve hayvancılığın önü açılacak. Çiftçinin bilgiyle buluşmasında en önemli rol ise üniversitelerindir. Bundan sonra üniversitelerle ortak çalışma anlamında bir ivme kazanacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Vekili Emin İzol, iş birliği ve veri paylaşımı protokolünü imzaladı.

İmza törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ile EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER