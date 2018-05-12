Bakan Ahmet Demircan, kazada yaralananların yardımına koştu

Erzurum Yenişehir Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Ayhan Demir'in kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Kova mevkisinde devrildi.

Kazada, polis memuru Ayhan Demir ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu yaralandı.

Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programları dolayısıyla Sivas'tan karayoluyla kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazayı fark edip konvoyunu durdurdu.

Yaralılara ilk müdahale Bakan Demircan'dan

Makam aracından inen Demircan, olay yerine giderek, çevredeki vatandaşlarla yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Demircan ve vatandaşlar, yaralılara müdahale ederken olay yerine ambulans çağrıldı.

Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis görevlileri tarafından Demircan ve koruma ekibinin de yardımıyla 2 ambulansa alınarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Bakan Demircan da makam aracıyla ambulansların arkasından aynı hastaneye gelerek, yaralıları hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Hastaneye gelen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demircan, daha sonra diğer hastaları ziyaret edip aileleriyle görüştü.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Demircan, hastane çıkışı yolda tesadüfen kazayla karşılaştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik."

Yaralılar Demir ve Dedeoğlu'nun İstanbul'dan yola çıktığını belirten Demircan, "Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Demircan, daha sonra çeşitli açılışlara katılıp halka hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarına katılmak üzere kent merkezine hareket etti.

Kaynak: AA