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Buradasınız : » » Bahçedeki köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

Bahçedeki köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

Bursa'da iki hırsız evin bahçesindeki köpeği önce sevdi, sonra çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Ev sahibi Ebru Ö. sabah kalktığında bahçesinde beslediği, "Çin Aslanı" cinsi olarak bilinen köpeğini göremeyince paniğe kapıldı. İlk olarak yakın çevrede arama yapan Ebru Ö. köpeğini bulamayınca evin her yanını gören güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, iki şahıstan birinin çevreyi kolaçan ettiğini, bu sırada diğer şahsın evin bahçesine girip kulübedeki köpeği önce sevip sonrasında alıp kaçtığını fark eden Ebru Ö. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler kameralara net şekilde yansıyan iki şüpheliyi arıyor.

Köpeğin sahibi Ebru Ö. sosyal medya hesaplarından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde yaşadığını, bal rengi, chow chow cinsi köpeğinin adının Herkül olduğunu yazdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer, köpek, hırsız, çin aslanı, bursa
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