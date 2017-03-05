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Buradasınız : » » 'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylada, "baharın müjdecisi" kardelenler çiçek açtı.

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Baharın müjdecisi kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylada, "baharın müjdecisi" kardelenler çiçek açtı.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hava sıcaklığının artmasıyla, "baharın müjdecisi" olarak tanımlanan kardelen çiçekleri yüzünü gösterdi.

Özellikle serinliği nedeniyle yaz aylarında birçok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurören Yaylası, kardelen ve çiğdem çiçekleriyle süslendi.

Sarı ve mor çiğdemler ile karı delerek çıkan kardelenler, güzel manzara oluşturdu.

Yaylada evi bulunan Mustafa Beşpınar, Çukurören'in güzelliğine doyum olmadığını söyledi.

Gölün başında çaylarını yudumlarken bir yandan kardelenleri, bir yandan çiğdemleri izlemenin keyfini yaşadıklarını anlatan Beşpınar, soğuğu seven kardelen ve çiğdemlere ev sahipliği yapan Çukurören Yaylası'nda güzellikleri izleme fırsatı yakaladıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti. 

Etiketler: sarı çiğdem, mor çiğdem, kardelen, hava sıcaklığı, çiğdem, Beypazarı, bahar çiçekleri, ankara
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