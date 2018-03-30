Baharda yağan kar yolları kapattı

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan Sarıçimen, Umuttepe, Osmanlı mahallelerinin yolları ile İran sınırındaki yayla ve yukarı bölgelerin yollarını açmak için harekete geçti.

Ekipler, 2 bin 800 rakımlı bölgede kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

Doğu'da kar çilesi, Batı'da deniz keyfi

Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer şunları kaydetti:

"Bölgede bazı noktalarda 3 metreyi bulan kar var. Kar kalınlığı nedeniyle günde 10 kilometre ilerleyebiliyoruz. Batı illerimizde insanlar denize girerken bizler Çaldıran ilçemizde hala karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Öte yandan ilçe merkezinde mevsim şartları nedeniyle bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarımız da başladı."

Ardahan

Ardahan'da kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, etkisini attırarak devam etti. Sağanak yükseklerde yerini kar yağışı ve yoğun tipiye bıraktı.

Yükseklerdeki yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları, özellikle yüksek kesimlerdeki geçiş noktalarını kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

Ardahan'dan Artvin'e zincirsiz gitmeye çalışan çok sayıda tır yolda kaldı. Zincir takan yoluna devam ederken, yolu riskli gören bazı tır sürücüleri de geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA