Baharda yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Kars-Digor karayolunda bazı sürücüler yolda kaldı.

Yolun 2 bin 286 rakımlı Hanlar geçidinde bazı tırlar kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı, polislerce uyarılan bazı sürücüler de kar yağışının etkisini artırdığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

İlkbahar olmasına rağmen etkili olan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Yolda kalan tır sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan'dan Iğdır'a gitmek istediğini ancak kar nedeniyle tırın yoldan çıktığını ifade ederek "Böyle bir şey beklemiyordum, hazırlıksız yakalandım. Bu ayda kar yağması bizi şaşırttı, ilerlemek için yarını bekleyeceğiz." dedi.

"Nisan ayında kar yağıyor, anlatmaya gerek yok"

Yolda kalan vatandaşlardan Berke İlgar da kar yağışını görünce bu mevsimde bu olaya inanmak istemediklerini anlatarak "Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor, anlatmaya gerek yok. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk, şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi ama biz inanmadık geldik, gerçekten de kar yağıyormuş. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Müslüm Köyme de nisan ayındaki kar yağışına şaşırdıklarını ifade ederek "Hastaneye gittik, gelirken ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk, yolda kaldık, yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde de akşam başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Palandöken Dağı'nın eteğindeki kent merkezinde hafif şekilde etkisini gösteren kar sebebiyle şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de ilkbaharda yağan kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlkbaharda yağan kar sebebiyle ilçe merkezi karla kaplandı.

İlçedeki binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtü ile kaplandığı ilçede, bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Kaynak: AA