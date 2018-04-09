Baharda, Palandöken'de 4 metre karla mücadele devam ediyor

Palandöken Kayak Merkezi'nin hemen arkasında kalan Tekman ilçe karayolunda karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Erzurum Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, deniz seviyesinden 2885 metre yükseklikteki 55 kilometrelik yolun yüksek kesimlerinde, karları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.
Yol 15 günlük çalışmayla açılacak. Kar kalınlığının zaman zaman 4 metreyi bulduğu bölgede ekipler zor anlar yaşıyor. Çığ ihtimaline karşı büyük bir titizlikle çalışan ekipler, yoğun bir mücadele veriyor.
Kaynak: İHA