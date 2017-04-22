Bahar geldi demeyin! Yarın kış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce'nin yüksekleri), Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), iç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Tam fırtına uyarısı

Açıklamada, rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına (70-100 kilometre/saat), Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ve batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuzey ve iç kesimlerde zirai don uyarısı

Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kar yağışı ile Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don olayı beklendiği kaydedildi.

Pazar gece, pazartesi ve salı günleri ise sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısı için de orta şiddette zirai don olayı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticiler olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.